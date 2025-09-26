Россия
Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

Нарколог Исаев: Народные способы проверки алкоголя небезопасны
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Khristochevskiy / Shutterstock / Fotodom

Народные способы проверки алкоголя небезопасны, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» нарколог Руслан Исаев. Единственный способ сохранить здоровье, по его словам, — покупать напитки с акцизными марками.

«Все "народные способы проверки" алкоголя — с поджиганием, содой или углем — не более чем опасное заблуждение. Они не определяют наличие метанола или других смертельно опасных примесей. Единственный надежный способ — покупать алкоголь в проверенных местах с акцизными марками», — заключил нарколог.

Исаев также добавил, что при подозрении на отравление метанолом необходимо срочно вызвать скорую помощь и следить за состоянием человека.

Ранее в Ленобласти 19 человек отравились самогоном.

Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже паленого алкоголя — 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

