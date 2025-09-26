Моя страна
Россиянам предложили скидки до 50 процентов в отелях Сочи в межсезонье

Отели Сочи осенью предложили скидки на проживание от 20 до 50 процентов
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиянам предложили скидки в размере от 20 до 50 процентов в отелях Сочи в межсезонье. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации курортного города.

Уточняется, что они распространятся на проживание, развлечения и санаторно-курортное лечение примерно в 40 отелях и санаториях. Скидку до 50 процентов предоставляют при длительном проживании от двух недель.

Специальными предложениями можно будет воспользоваться в рамках акций «Осенняя распродажа», «Черная пятница», «Сутки в подарок», «Раннее бронирование»и «Осенние каникулы». Они будут действовать на курортах горного кластера «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна».

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что бархатный сезон — идеальное время для пляжного досуга, экскурсий и оздоровления в комфортную погоду. «Наш долг — поддерживать это конкурентное преимущество, развивая политику специальных предложений, чтобы как можно больше россиян могли отдохнуть и поправить здоровье в Сочи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян назвала южные отечественные курорты достойной альтернативой заграничным. 35 процентов соотечественников в первую очередь выбирают для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик.

