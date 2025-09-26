Россиянин сделал фото на паспорт с улыбкой и прославился

Блогер Кирилл Колесников сделал фото на паспорт с улыбкой и прославился в соцсетях. Ролик опубликован в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина поделился серией видео, в которых рассказал, что захотел иметь фотографию в паспорте с улыбкой, поэтому заранее сделал три варианта официальных снимков. Первый вариант, на котором он улыбался широко, сотрудницы паспортного стола не приняли, сославшись на запрет. «Хорошее настроение на паспорт — не рекомендуется. С зубами не возьмем», — уточнила работница.

Однако второй кадр, на котором он запечатлен с менее выраженной улыбкой, женщины приняли. Через неделю Колесников забрал готовый документ. В конце видео он показал паспорт кассиру в магазине. «Хорошая фотка», — сказала она.

В апреле россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта. Изменение снимка для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении документа, подчеркнули в МВД.