Россиянин устроил дебош в самолете, обозвал попутчика «узкоглазым» и попал на видео

Россиянин устроил дебош в прилетевшем из Апатитов в Москву самолете

Россиянин устроил дебош в самолете, прилетевшем из Апатитов в московский аэропорт Шереметьево. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщает источник, после приземления на борту началась драка. Один из пассажиров напал на попутчика, который не уступил ему место, и обозвал его «узкоглазым».

Сначала члены экипажа попытались уладить конфликт своими силами, но потом поняли, что дебошир не успокаивается, и вызвали в салон полицию.

Ранее агрессивный россиянин устроил дебош на борту самолета и заплатил за это авиакомпании десятки тысяч рублей. Мужчина пересаживался с места на место, направлялся в хвостовую часть лайнера, облокачивался на попутчиков и нецензурно выражался.

