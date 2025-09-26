Россиянин устроил дебош в самолете, обозвал попутчика «узкоглазым» и попал на видео

Россиянин устроил дебош в самолете, прилетевшем из Апатитов в московский аэропорт Шереметьево. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как сообщает источник, после приземления на борту началась драка. Один из пассажиров напал на попутчика, который не уступил ему место, и обозвал его «узкоглазым».
Сначала члены экипажа попытались уладить конфликт своими силами, но потом поняли, что дебошир не успокаивается, и вызвали в салон полицию.
Ранее агрессивный россиянин устроил дебош на борту самолета и заплатил за это авиакомпании десятки тысяч рублей. Мужчина пересаживался с места на место, направлялся в хвостовую часть лайнера, облокачивался на попутчиков и нецензурно выражался.