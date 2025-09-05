Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

Пассажир рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург устроил дебош на борту

Агрессивный пассажир самолета устроил дебош на борту и заплатил за это авиакомпании десятки тысяч рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

Уточняется, что лайнер «Победы» следовал по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. Еще во время посадки россиянин начал мешать остальным пассажирам, вел себя грубо и преграждал дорогу на трапе. Уже в салоне он пересаживался с места на место, направлялся в хвостовую часть борта, облокачивался на других попутчиков и нецензурно выражался.

Более того, дебошир даже пытался ударить одного из пассажиров рейса. Когда командир воздушного судна узнал о происходящем, он принял решение отказать россиянину в полете. Правоохранители вывели его из самолета, а позднее суд обязал его возместить авиакомпании убытки за задержку вылета на час в размере 60 тысяч рублей.

Ранее пассажирку авиакомпании Jetstar выдворили из самолета за нарушение правил поведения под аплодисменты ликующих попутчиков. На опубликованных кадрах видно, что девушка шла по проходу с широкой улыбкой и снимала все на телефон.