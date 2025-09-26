Российские войска продвинулись в Сумской области

ВС России продвинулись на юге от Юнаковки в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России в результате успешных боевых действий продвинулись на юге от Юнаковки в Сумской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли продвинуться к югу от Юнаковки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска приняли встречные украинские бои и смогли отбить серию из нескольких контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские войска установили огневой контроль над трассой Н-26 до Купянска и нарушили снабжение ВСУ в городе. Как сообщается, украинские военные пытаются проводить ротацию, доставлять провизию и боеприпасы пешком.