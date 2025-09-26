Силовые структуры
18:21, 26 сентября 2025Силовые структуры

Российский пластический хирург получил условный срок за порнографию

В Москве хирург-блогер Алтунян получил 2,5 года условно за распространение порно
Екатерина Кашурникова
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кунцевский суд Москвы приговорил к 2,5 года лишения свободы пластического хирурга с миллионной аудиторией в социальных сетях Юрия Алтуняна за распространение порнографии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сын хирурга получил два года условно.

По данным канала, Алтунян из личной неприязни организовал распространение интимного контента без согласия жертвы. Он попросил сына создавать анонимные аккаунты в социальных сетях и рассылать компромат. Для создания видимости невиновности Алтунян отправлял видео даже своей жене и коллегам.

Об аресте Алтуняна сообщалось 19 мая. Известно, что у хирурга есть свой медицинский центр в Москве, также он активно ведет социальные сети, где делится отзывами пациентов.

