Российский регион ввел миллионные штрафы для частных клиник из-за абортов

В Кировской области ввели миллионные штрафы за склонение к аборту

В Кировской области ввели крупные штрафы за склонение жительниц к аборту. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Как поясняется в тексте закона, в первую очередь действие поправок направлено на работу частных медицинских центров, для которых штрафы достигнут 1 миллиона рублей.

Ранее губернатор Александр Соколов выступил с инициативой усилить ответственность до максимально возможной для юридических лиц,«для которых аборт – всего лишь заработок».

Глава региона также отмечал, что, если врач будет склонять женщину к аборту при отсутствии медицинских показаний, его ждет наказание, и оно, по его мнению, должно быть значительно более жестким для организаций, где работает такой специалист.

В ряде российских регионов, в числе которых Санкт-Петербург, Хакасия, Курская, Новгородская и Псковская области, уже запретили склонять женщин к абортам. Вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается также на федеральном уровне.