17:06, 26 сентября 2025

Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

В Запорожской области ФСБ задержала начальника отдела Дирекции имущества
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Запорожской области ФСБ задержала начальника территориального отдела Дирекции имущества региона за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, задержанный ложно пообещал бизнесмену за деньги передать коммерческую недвижимость на ответственное хранение. Чиновника задержали с поличным при получении 500 тысяч рублей.

Возбуждено дело о мошенничестве. Подозреваемый признал вину, он арестован.

Ранее сотрудники силовых структур задержали менеджера банка, который за взятку должен был открыть невозобновляемую кредитную линию для бизнесмена.

