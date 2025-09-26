С трудом просыпавшаяся без энергетика девушка нашла ему здоровую альтернативу

Жительница Великобритании Анандита Абрахам, раньше с трудом просыпавшаяся без энергетика, нашла здоровую альтернативу бодрящему напитку. Своим способом легче вставать по утрам она поделилась с The Guardian.

Абрахам заявила, что раньше ей помогали проснуться исключительно маленькие глотки энергетика из банки, стоявшей у кровати. Однако все изменилось, когда она узнала о методе «3-2-1». «Хитрость в том, чтобы после пробуждения быстро начать обратный отсчет вслух и вскочить с кровати на счет "один". Это не отсчет от 200, и вы не можете медленно считать цифры», — объяснила девушка. После этого ее утро преобразилось.

Абрахам отмечает, что иногда у нее возникает искушение проигнорировать обратный отсчет и остаться в постели. «Но чем чаще я об этом думаю, тем сильнее меня охватывает жгучее чувство стыда. Единственное, что я ненавижу больше, чем не ложиться спать, — это ощущение, что у меня нет силы воли. Я начала просыпаться рано утром и обрела контроль над собственной жизнью. Не каждое утро будет идеальным, но все они должны быть прожиты», — заключила она.

