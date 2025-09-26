Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:38, 26 сентября 2025Забота о себе

С трудом просыпавшаяся без энергетика девушка нашла ему здоровую альтернативу

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Великобритании Анандита Абрахам, раньше с трудом просыпавшаяся без энергетика, нашла здоровую альтернативу бодрящему напитку. Своим способом легче вставать по утрам она поделилась с The Guardian.

Абрахам заявила, что раньше ей помогали проснуться исключительно маленькие глотки энергетика из банки, стоявшей у кровати. Однако все изменилось, когда она узнала о методе «3-2-1». «Хитрость в том, чтобы после пробуждения быстро начать обратный отсчет вслух и вскочить с кровати на счет "один". Это не отсчет от 200, и вы не можете медленно считать цифры», — объяснила девушка. После этого ее утро преобразилось.

Материалы по теме:
«Казалось, что у меня удлиняется лоб» Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
29 сентября 2021
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024

Абрахам отмечает, что иногда у нее возникает искушение проигнорировать обратный отсчет и остаться в постели. «Но чем чаще я об этом думаю, тем сильнее меня охватывает жгучее чувство стыда. Единственное, что я ненавижу больше, чем не ложиться спать, — это ощущение, что у меня нет силы воли. Я начала просыпаться рано утром и обрела контроль над собственной жизнью. Не каждое утро будет идеальным, но все они должны быть прожиты», — заключила она.

Ранее диетолог Оскар Фернандес призвала отказаться от пончиков. По ее мнению, это самый вредный продукт, так как пончики состоят из рафинированной муки, сахара и большого количества пережаренного масла.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян

    В России два года не могли похоронить штурмовавшего Авдеевку бойца СВО

    Страны Европы запустят новую систему въезда

    В шпионаже в пользу России обвинили двух нидерландских подростков

    Топ-менеджера авиазавода уличили в подкупе начальника НИИ ВВС Минобороны России

    В Кремле прокомментировали арест подозреваемого по «Северным потокам»

    Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ

    Татуировки неожиданно связали с более низким риском опасного заболевания

    Кремль ответил на призыв Зеленского «искать бомбоубежища»

    Археологи нашли клад возрастом три тысячи лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости