13:06, 26 сентября 2025Мир

Саркози решил не просить помилования у Макрона

Адвокат Дарруа: Саркози не собирается просить помилования у Макрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в интервью телеканалу BFMTV.

«Он не думает о том, чтобы просить помилования, потому что хочет продемонстрировать свою невиновность», — сказал адвокат.

По его словам, приговор Саркози является необоснованным с юридической точки зрения. Он также напомнил, что его клиента оправдали по двум основным пунктам обвинения: незаконное финансирование избирательной кампании и коррупция.

Ранее парижский суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о кампании 2007 года. Уточняется, что бывший глава Франции приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой ареста.

