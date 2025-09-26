Сговор с террористами обернулся девятилетним сроком для россиянина

Житель Краснодара получил 9 лет колонии за попытку вступить в РДК

Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Краснодара Анатолия Прилепу по делу о терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 30, статьи 275 («Покушение на государственную измену») и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 27 апреля 2024 года осужденный связался с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Он планировал уехать на Украину и вступить в РДК. Однако на автовокзале правоохранители поймали россиянина.

