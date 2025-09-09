Силовые структуры
17:04, 9 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

Саратовский облсуд дал 19 лет колонии Дубскому за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Саратовский областной суд вынес приговор 46-летнему жителю Самарской области Евгению Дубскому, устроившему слежку за командованием воинской части по заданию куратора из украинской спецслужбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статьям 275 («Госизмена») и 222 («Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Он получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Дубский осенью 2023 года сам вышел на связь со Службой безопасности Украины и передал схему предприятия оборонно-промышленного комплекса и сведения о его работниках. В феврале 2024 года россиянин следил за командованием саратовской воинской части. В июне 2024 года Дубский перевез из Новороссийска в Энгельс Саратовской области оружие и боеприпасы, с которыми его задержали силовики.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд приговорил местного жителя Сергея Дудинова к девяти годам лишения свободы за планы воевать на стороне Украины.

