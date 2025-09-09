Собиравшийся воевать за Украину россиянин наказан

На Алтае осудили на 9 лет мужчину, собиравшегося воевать в ВСУ

В Алтайском крае суд приговорил местного жителя Сергея Дудинова к девяти годам лишения свободы за планы воевать на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Дудинов признан виновным по статье о государственной измене и об участии в террористической организации.

По данным ведомства, мужчина был против специальной военной операции. В марте 2025 года он познакомился с представителем «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической и запрещен). Осужденный сказал им, что хочет вступить в ряды Вооруженных сил Украины, и в апреле попытался уехать из России. Его задержали.

