Собиравшийся воевать за Украину россиянин наказан

На Алтае осудили на 9 лет мужчину, собиравшегося воевать в ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Алтайском крае суд приговорил местного жителя Сергея Дудинова к девяти годам лишения свободы за планы воевать на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Дудинов признан виновным по статье о государственной измене и об участии в террористической организации.

По данным ведомства, мужчина был против специальной военной операции. В марте 2025 года он познакомился с представителем «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической и запрещен). Осужденный сказал им, что хочет вступить в ряды Вооруженных сил Украины, и в апреле попытался уехать из России. Его задержали.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко.

