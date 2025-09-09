В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Деревянко

В Москве арестовали индивидуального предпринимателя Деревянко за госизмену

В Москве по делу о госизмене арестовали индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», — указано в сообщении.

Утверждается, что в данный момент бизнесмен еще не обжаловал свой арест. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Второй западный окружной военный суд огласил приговор студенту из Москвы Георгию Воронкову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). За подготовку к теракту ему назначили 25 лет лишения свободы.