В России студента отправили в колонию на четверть века за подготовку теракта

Студента приговорили к 25 годам лишения свободы за подготовку теракта в Воронеже

Второй западный окружной военный суд огласил приговор студенту из Москвы Георгию Воронкову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он был признан виновным в подготовке теракта в Воронеже, а также в других преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Воронкову назначили 25 лет лишения свободы. Такое наказание в прениях сторон запрашивал прокурор», — говорится в сообщении. Уточняется, что Воронков намеревался подорвать два газопровода.

Кроме того, фигуранту уголовного дела вменяют статью 275 («Госизмена»), статью 222.1 («Незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») и статью 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет"» УК РФ.

Ранее сообщалось, что студент техникума из Архангельска получил девять лет за диверсию на железной дороге.