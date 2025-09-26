Бывший СССР
Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

Служивший в вермахте 98-летний экс-президент Литвы Адамкус попал в больницу
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Служивший в вермахте в годы Второй мировой войны бывший президент Литвы Валдас Адамкус попал в больницу. Об этом сообщает литовская газета Lrytas.

«Да, в больнице. По другим вопросам обращайтесь в клинику Santara, у меня нет полномочий говорить о здоровье [бывшего] президента», — подчеркнула пресс-секретарь политика.

Как сообщается, 98-летний экс-президент Литвы был госпитализирован вечером 25 сентября с подозрением на инфекционное заболевание. В последний раз политик появился на публике 22 сентября, когда пришел проститься с литовским бизнесменом и почетным консулом Чили в стране Римтаутасом Визгирдой.

Валдас Адамкус (имя при рождении — Вольдемарас Адамкавичюс) родился в литовском Каунасе 3 ноября 1926 года и дважды занимал пост президента Литвы — с 1998 по 2003 и с 2004 по 2009 годы. Еще подростком он участвовал в антисоветской деятельности «лесных братьев» на территории республики, а в годы Второй мировой служил в литовском формировании в составе вермахта «Силы обороны Отечества». В 1944 году в составе подразделения будущий политик бежал в Германию, а в 1949 году переехал в США, где жил и работал в государственных органах до 1997 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ, которым признал официальными награды, учрежденные Украинским главным освободительным советом (УГОС), сформированным по инициативе Организации украинских националистов (ОУН-УПА, признана в России экстремистской и запрещена) Степана Бандеры в 1944 году. Кроме того, в законе используется название «война за независимость Украины» для обозначения конфликта с Россией.

