14:50, 26 сентября 2025Экономика

Сочи затопило

Сильный дождь затопил дороги в сочинском селе Нижняя Шиловка
Мария Черкасова

Село Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи затопило из-за ливней. Видео поделился Telegram-канал «ЧП Сочи».

Известно, что в районе остановки «Обезьяний питомник» затопило проезжую часть, автомобили оказались в воде. По словам очевидцев, водитель автобуса, проезжая по участку, предупреждал других водителей и просил разворачиваться. На опубликованных кадрах вода течет по дорогам, превращая их в реки.

Также затопило переулок Виноградный в Центральном районе курорта, улицы в селе Молдовка в Адлерском районе и дороги в микрорайоне Мацеста.

Синоптики предупреждали, что утром и днем в пятницу, 26 сентября, в Сочи и на территории «Сириуса» пройдет сильный дождь и гроза в некоторых местах. На участке Магри-Веселое, 26 и 27 числа, над морем могут формироваться смерчи.

В сентябре 2025 года Сочи уже переживал серьезное затопление из-за мощных ливней за 12 часов 6-7 сентября выпало 113 миллиметров осадков, что превышает более чем в два раза месячную норму. Основным пострадавшим районом стал Центральный. В зоне подтопления оказались ключевые улицы города, включая Курортный проспект, а также подземные переходы. Были размыты дорожные покрытия и тротуары, повреждены сотни автомобилей.

В июне из-за чрезмерных осадков из берегов в Адлере вышла река Херота. Часть города осталась без электричества.

