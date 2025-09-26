Стали известны цели ночных ударов по Украине

RusVesna: ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре Одесской области

Российские войска в ходе ночной атаки ударили по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. О целях российских ударов сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (Rus Vesna).

«Ночью нанесены удары по Одесской области, власти отменили часть поездов», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки не менее пяти маршрутов в регионе было отменено.

Ранее российские войска установили огневой контроль над трассой Н-26 до Купянска и нарушили снабжение Вооруженных сил Украины в городе. Как сообщается, украинские военные пытаются проводить ротацию, доставлять провизию и боеприпасы пешком.