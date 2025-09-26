Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 26 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о жалобах группировки ВСУ в районе Купянска

Марочко: ВСУ жалуются на продвижение ВС России восточнее Купянска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) жалуются на продвижение Вооруженных сил (ВС) России восточнее Купянска и просят подкрепления. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«[ВСУ] просят об усилении позиций за счет резерва командования, поскольку восполнение потерь не покрывает обеспеченность в личном составе», — заявил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России в районе населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Песчаное на купянском направлении. Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил постоянное снижение боеспособности украинских подразделений в этом районе.

Ранее заместитель командира взвода группировки войск «Восток» ВС России с позывным Борман рассказал о запрете на отступление командования ВСУ новобранцам. По его словам, такая практика стала обычной в украинских подразделениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    Голый турист прошелся по улицам тайского курорта и попытался угнать мотоцикл полицейского

    Названа веская причина отказаться от мочеиспускания в душе

    Российских водителей захотели наказывать арестом за нарушение с популярных в сети видео

    Холодная погода задержится в Подмосковье до конца недели

    В российском регионе поезд столкнулся с большегрузом

    Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами

    Политолог оценил ход расследования подрыва «Северного потока»

    МВД объявило в розыск шеф-редактора известного российского издания

    16-летняя королева красоты выпила две бутылки водки с друзьями на стройке и упала замертво

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости