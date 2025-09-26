Стало известно о жалобах группировки ВСУ в районе Купянска

Марочко: ВСУ жалуются на продвижение ВС России восточнее Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) жалуются на продвижение Вооруженных сил (ВС) России восточнее Купянска и просят подкрепления. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«[ВСУ] просят об усилении позиций за счет резерва командования, поскольку восполнение потерь не покрывает обеспеченность в личном составе», — заявил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России в районе населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Песчаное на купянском направлении. Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил постоянное снижение боеспособности украинских подразделений в этом районе.

Ранее заместитель командира взвода группировки войск «Восток» ВС России с позывным Борман рассказал о запрете на отступление командования ВСУ новобранцам. По его словам, такая практика стала обычной в украинских подразделениях.