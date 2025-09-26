Светлана Ходченкова в микрошортах снялась у пилона в откровенной позе

Российская актриса Светлана Ходченкова в откровенной позе снялась у пилона. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала на размещенном черно-белом кадре в микрошортах, чулках и стрипах. Кроме того, она надела облегающий топ с длинными рукавами и собрала волосы в высокий хвост. При этом звезда села перед камерой на шпагат.

В июне 42-летняя Светлана Ходченкова прогулялась по улице в прозрачной юбке. Знаменитость позировала на размещенном снимке в ярко-красном костюме, состоящем из облегающего топа-бандо и ультракоротких шортов.