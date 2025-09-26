Интернет и СМИ
26 сентября 2025Интернет и СМИ

Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

Модель Дикинсон подала в суд на канал ITV из-за травм на съемках шоу в Африке
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images

70-летняя американская модель и звезда реалити-шоу Дженис Дикинсон подала в суд на британский телеканал ITV из-за травм, которые она получила во время участия в шоу о выживании «Я звезда: Южная Африка» (I'm a Celebrity: South Africa). Об этом пишет «Би-би-си».

Адвокат Дикинсон подтвердил, что она обратилась в суд Лондона, и отметил, что в будущем она раскроет подробности по делу. В ITV от комментариев отказались.

Уточняется, что съемки телешоу проходили в 2023 году в африканских джунглях. В одну из ночей Дикинсон пошла в туалет, споткнулась и упала. Телезвезду госпитализировали с травмами головы и лица, она не смогла продолжать участвовать в проекте. Впоследствии она заявила, что полученные от падения раны зажили только через три месяца.

