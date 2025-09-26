Путешествия
18:05, 26 сентября 2025

Толпа израильтян спела песню на иврите перед взлетом и была выдворена из страны Европы

53 израильтян выдворили из Испании за песню на иврите перед взлетом
Елизавета Гринберг (редактор)

Толпа израильтян спела песню на иврите перед взлетом и была выдворена из страны Европы. Кадры их задержания публикует Telegram-канал «Новости Ирана».

Группа из 53 граждан Израиля возвращалась домой из испанской Валенсии. Уточняется, что сотрудники аэропорта делали предупреждения туристам, когда те начали исполнять песню на иврите.

Позже их задержали. На кадрах видно, как местный сотрудник службы безопасности валит на землю одного из израильтян и надевает на него наручники. Сообщается, что они будут депортированы из Испании и попадут в «черный список» страны. Это означает запрет на въезд.

Ранее мать пятерых детей арестовали в аэропорту Японии из-за чемодана с двойным дном. В потайном отсеке находилось два килограмма метамфетамина.

