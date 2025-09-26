Толпа израильтян спела песню на иврите перед взлетом и была выдворена из страны Европы

Толпа израильтян спела песню на иврите перед взлетом и была выдворена из страны Европы. Кадры их задержания публикует Telegram-канал «Новости Ирана».

Группа из 53 граждан Израиля возвращалась домой из испанской Валенсии. Уточняется, что сотрудники аэропорта делали предупреждения туристам, когда те начали исполнять песню на иврите.

Позже их задержали. На кадрах видно, как местный сотрудник службы безопасности валит на землю одного из израильтян и надевает на него наручники. Сообщается, что они будут депортированы из Испании и попадут в «черный список» страны. Это означает запрет на въезд.

