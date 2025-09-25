Путешествия
18:48, 25 сентября 2025
Путешествия

Мать пятерых детей арестовали в аэропорту Японии из-за чемодана с двойным дном

PN: Туристку из Австралии приговорили к шести годам лишения свободы в Японии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports / Reuters

Туристка из Австралии прилетела в Японию и оказалась под арестом из-за возлюбленного. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

По данным источника, инцидент в международном аэропорту Нарита произошел еще в январе 2023 года, однако подробности появились недавно. 59-летняя мать пятерых детей Донна Нельсон отправилась в Японию к возлюбленному, который рассказал ей о своем бизнесе в восточной стране. Он должен был встретить ее в воздушной гавани и предварительно передал свой багаж, из-за которого путешественницу задержали во время осмотра на пропускном пункте.

Таможенники обнаружили, что у ее чемодана имелось двойное дно, а в потайном отсеке находилось два килограмма метамфетамина. Женщину арестовали, оштрафовали на миллион иен (563,2 тысячи рублей) и приговорили к шести годам лишения свободы.

Австралийка подала апелляцию и заявила в суде, что невиновна. «Меня обманул Келли, мужчина, с которым я подумывала о браке», — рассказала Нельсон. Судья признал, что туристка стала жертвой обмана, но решил, что ей следовало быть осмотрительной. Апелляцию отклонили 24 сентября. Трое из пяти дочерей туристки, а также несколько внуков прилетели в Токио, чтобы поддержать ее в суде.

Ранее японская авиакомпания потребовала от летчиков поклясться, что они не будут употреблять спиртные напитки перед полетом. Такие меры были приняты в связи с участившимися случаями пьянства капитанов воздушных судов.

