Топ-менеджера авиазавода уличили в подкупе начальника НИИ ВВС Минобороны России

Суд Новосибирска арестовал топ-менеджера завода Ненева за взятку главе НИИ МО РФ

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал первого заместителя директора Новосибирского авиазавода имени Чкалова (филиал «ОАК») Юрия Ненева, обвиняемого в даче взятки начальнику Центрального НИИ Военно-воздушных сил (ВВС) Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября по ходатайству следователя. По версии следствия, Ненев передал военному чиновнику почти два миллиона рублей за действия в свою пользу.

Основными свидетелями по уголовному делу являются подчиненные топ-менеджера авиазавода.

