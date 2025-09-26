Мир
Трамп признал право двух стран на покупку российских энергоносителей

Орбан: Трамп признал право Венгрии и Словакии на закупку энергоносителей у РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признал право Венгрии и Словакии на закупку российских энергоносителей из-за отсутствия у них выхода к морю. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

«Как справедливо заметил президент Трамп: нас нельзя винить в отсутствии морских портов или альтернативных трубопроводов, и мы ценим, что он признает эту реальность», — сказал Орбан.

Ранее премьер рассказал, что в ходе телефонного разговора с Трампом указал ему, что экономика Венгрии «окажется на коленях», если она откажется от российских энергоносителей. По его словам, такой шаг стал бы катастрофой для республики.

