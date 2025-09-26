Цыганова назвала условие прощения Егора Крида после скандального концерта

Певица Цыганова: Егору Криду нужно задуматься о спасении души

Певица Виктория Цыганова посоветовала Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) задуматься о спасении души после скандального концерта на московском стадионе «Лужники». Ее цитирует «Абзац».

«Он должен задуматься о спасении своей души. Ему стоит обратиться к Церкви, если он хочет говорить о ценностях и нести что-то в массы», — считает Цыганова. По словам артистки, в таком случае люди, которых оскорбило провокационное шоу Крида, смогут простить исполнителя.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал Крида, заявив, что музыкант не делал ничего развратного на своем концерте. По его словам, происходившее на сцене было элементом шоу, а публика осталась довольна выступлением артиста.