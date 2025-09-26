Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:46, 26 сентября 2025Культура

Цыганова назвала условие прощения Егора Крида после скандального концерта

Певица Цыганова: Егору Криду нужно задуматься о спасении души
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певица Виктория Цыганова посоветовала Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) задуматься о спасении души после скандального концерта на московском стадионе «Лужники». Ее цитирует «Абзац».

«Он должен задуматься о спасении своей души. Ему стоит обратиться к Церкви, если он хочет говорить о ценностях и нести что-то в массы», — считает Цыганова. По словам артистки, в таком случае люди, которых оскорбило провокационное шоу Крида, смогут простить исполнителя.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал Крида, заявив, что музыкант не делал ничего развратного на своем концерте. По его словам, происходившее на сцене было элементом шоу, а публика осталась довольна выступлением артиста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    У Киркорова нашли пять квартир в Москве

    Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости