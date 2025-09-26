Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 26 сентября 2025Мир

Украине предрекли скорый конец существования

Профессор Малинен: Украина вскоре может перестать существовать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В ближайшем будущем Украина может прекратить свое существование как государство. С такой точкой зрения выступил профессор Туомас Малинен в социальной сети X.

«Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит свое существование», — заявил Малинен, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуть территории.

Президента Украины Владимира Зеленского удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он предположил, что американский лидер больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    В Британии назвали возможных заказчиков теракта на «Северных потоках»

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

    Трамп оценил экономику России словами «катится к чертям»

    Эксперт допустил изменение климата в Москве через 50 лет

    Популярный фрукт оказался оружием против диабета

    Учительнице дали 25 лет тюрьмы за секс со школьником и съемки порно с его участием

    Перечислены приводящие к бессоннице опасные заболевания

    Украине предрекли скорый конец существования

    В России оценили ущерб от терактов на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости