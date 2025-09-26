Мир
В Кремле прокомментировали заявления НАТО о готовности сбивать самолеты России

Песков: Заявления о готовности НАТО сбивать российские самолеты безответственны
Заявления лидеров Североатлантического альянса о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Об этом даже не хочется говорить, потому что это очень безответственное заявление. Мы настаиваем, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами», — отметил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Он отметил, что самолеты вошли в воздушное пространство, и самым безопасным решением было вывести их оттуда. Однако если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.

