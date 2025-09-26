В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

Захарова: Переговоры Лаврова и Рубио прошли конструктивно

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прошли конструктивно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Была конструктивная атмосфера, действительно рабочая», — отметила Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, на встрече затрагивались итога переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске, а также делался упор на ситуацию на Украине. Кроме того, Лавров и Рубио продолжили работу над первопричинами кризиса и их устранением.

Ранее стало известно, что встреча главы МИД России и главы Госдепа на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН продолжалась более 50 минут.