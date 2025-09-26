Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 26 сентября 2025Россия

Угрожавшего детям со словами «клянусь Аллахом» мужчину сняли на видео в российской школе

В Самаре мужчина ворвался в школу и стал угрожать детям, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Многонационал

В Самаре мужчина ворвался в школу и стал угрожать детям. Снятую одним из подростков видеозапись опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно, как мужчина неславянской внешности на повышенных тонах общается с детьми. Из записи разговора усматривается, что причиной его прихода в школу стал детский конфликт. На аудиозаписи, которую также выложил канал, он угрожает школьникам и со словами «клянусь Аллахом» обещает осуществить сказанное.

Попытки учителей остановить проникшего в школу родителя ни к чему не привели, отмечает канал.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток с особенностями развития напал на учителя. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга — ее отправили на больничный. Следователям женщина заявила, что не имеет претензий, однако возвращаться работать в класс отказалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости