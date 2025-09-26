Угрожавшего детям со словами «клянусь Аллахом» мужчину сняли на видео в российской школе

В Самаре мужчина ворвался в школу и стал угрожать детям. Снятую одним из подростков видеозапись опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно, как мужчина неславянской внешности на повышенных тонах общается с детьми. Из записи разговора усматривается, что причиной его прихода в школу стал детский конфликт. На аудиозаписи, которую также выложил канал, он угрожает школьникам и со словами «клянусь Аллахом» обещает осуществить сказанное.

Попытки учителей остановить проникшего в школу родителя ни к чему не привели, отмечает канал.

