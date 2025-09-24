Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 24 сентября 2025Россия

Российский школьник с особенностями развития напал на учительницу

В Нижнем Новгороде школьник с особенностями развития избил учительницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Нижнем Новгороде 14-летний школьник с особенностями развития напал на учительницу и избил ее. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По данным российского издания, cотрудница школы №56 привела четырех пятиклассников на перемене в класс. У 14-летнего мальчика возникли приступы агрессии — он размахивал руками, бросался на учеников, сбил стенд. Учительница прикрыла собой детей, но ей досталось по лицу, она пошатнулась и ударилась головой.

У россиянки диагностировали сотрясение мозга — сейчас ее отправили на больничный. Следователям женщина заявила, что не имеет претензий, однако возвращаться работать в класс отказалась.

Родители ребенка с особенностями объяснили, что с сыном периодически случаются приступы. Они заверили, что мальчик принимает таблетки.

Другие взрослые после инцидента стали опасаться приводить детей на занятия.

Ранее сообщалось, что вожатая набросилась на воспитанницу детского лагеря на глазах у других детей в поезде из Анапы в Екатеринбург.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили разницу между СВО и войной

    Российский мировой судья погиб на СВО

    Осудивший СВО лидер «Порнофильмов» сохранил статус предпринимателя в России

    Москвичам пообещали старое бабье лето

    Улица в одном городе ушла под землю на глазах у прохожих

    В Кремле объяснили требование Трампа прекратить закупки энергоносителей у России

    В российском городе изрезали известного ученого

    Популярный чай назвали природным защитником кишечника

    В России призвали не воспринимать одно заявление Трампа как угрозу

    В МИД слова о русофобии Зеленского и Токаева назвали дипфейком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости