12:17, 26 сентября 2025

Военблогер рассказал о потерях наемников на Украине

Военблогер Рожин: ВСУ несут большие потери наемников на фронте
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Michal Dyjuk / AP

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут большие потери на фронте. Об этом заявил военблогер Борис Рожин, передает ТАСС.

«В этой среде, где вращаются наемники, отношение к этой войне достаточно сложное, потому что потери высокие», — рассказал Рожин.

По его словам, риски для иностранных наемников на Украине гораздо выше, чем в войнах в Африке или в других регионах, но мотивацией служат «неплохие деньги», поскольку платят наемникам от 1,5 до 2,5 тысячи долларов США в месяц.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что в некоторых бригадах ВСУ иностранных наемников воюет больше, чем украинцев. По словам политика, из-за нехватки личного состава командование пехотных подразделений вербует иностранцев из стран Латинской Америки и Африки.

