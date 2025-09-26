Военблогер рассказал о потерях наемников на Украине

Военблогер Рожин: ВСУ несут большие потери наемников на фронте

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут большие потери на фронте. Об этом заявил военблогер Борис Рожин, передает ТАСС.

«В этой среде, где вращаются наемники, отношение к этой войне достаточно сложное, потому что потери высокие», — рассказал Рожин.

По его словам, риски для иностранных наемников на Украине гораздо выше, чем в войнах в Африке или в других регионах, но мотивацией служат «неплохие деньги», поскольку платят наемникам от 1,5 до 2,5 тысячи долларов США в месяц.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что в некоторых бригадах ВСУ иностранных наемников воюет больше, чем украинцев. По словам политика, из-за нехватки личного состава командование пехотных подразделений вербует иностранцев из стран Латинской Америки и Африки.