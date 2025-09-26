Бывший СССР
Военкор назвал цели ночных ударов по Одесской области

Военкор Котенок: ВС России нанесли удары по тяговой подстанции возле Одессы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по подстанции в Одесской области. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Предварительно, ночью прилетело по тяговой подстанции (...) в районе Чубовки», — написал военкор.

Он добавил, что в районе объекта была зафиксирована тепловая аномалия, что соответствует в большинстве случаев пожару после нанесения удара.

Ранее Telegram-проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna) сообщил, что российские войска в ходе ночной атаки ударили по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. Отмечается, что в результате атаки не менее пяти маршрутов в регионе было отменено.

