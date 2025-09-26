Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 26 сентября 2025Россия

Военкор заявил об открытии Российской армией дороги к украинскому областному центру

Военкор Коц: Занятие Юнаковки открывает дорогу к Сумам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Установление контроля над Юнаковкой открывает российским войскам дорогу на Сумы. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

26 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля на Юнаковкой в Сумской области. Боевые действия на этом участке ведет группировка войск «Север».

Занятие Сум подводит черту под операцией в Курской области, которую теперь можно считать завершенной, написал Коц. Он отметил, что именно Юнаковка была главным логистическим хабом ВСУ, через который шло снабжение украинской группировки в период оккупации российского приграничья.

Относительно дальнейшего продвижения журналист заявил, что Юнаковка является идеальным плацдармом для наступления на Сумы. «Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант», — предположил он.

Тем временем Минобороны России отчиталось о нанесенных по Украине ударах. В военном ведомстве указали, что за неделю Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также склады с боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мужья умирали на глазах у жен. Жертв отравления под Петербургом уже 19. Как дешевое спиртное губит россиян сотнями?

    Влиятельный австрийский политик призвал изменить отношения с Россией

    43-летняя звезда «Ворониных» показала лицо без макияжа

    Военкор назвал цели ночных ударов по Одесской области

    В России захотели изменить закон о несообщении в военкомат о переезде

    Путин назвал торговлю России и Белоруссии удивительной

    В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»

    Военкор заявил об открытии Российской армией дороги к украинскому областному центру

    Президент Грузии после слов поддержки Украины сделал одно предложение Трампу

    Саркози решил не просить помилования у Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости