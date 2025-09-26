Военкор заявил об открытии Российской армией дороги к украинскому областному центру

Военкор Коц: Занятие Юнаковки открывает дорогу к Сумам

Установление контроля над Юнаковкой открывает российским войскам дорогу на Сумы. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

26 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля на Юнаковкой в Сумской области. Боевые действия на этом участке ведет группировка войск «Север».

Занятие Сум подводит черту под операцией в Курской области, которую теперь можно считать завершенной, написал Коц. Он отметил, что именно Юнаковка была главным логистическим хабом ВСУ, через который шло снабжение украинской группировки в период оккупации российского приграничья.

Относительно дальнейшего продвижения журналист заявил, что Юнаковка является идеальным плацдармом для наступления на Сумы. «Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант», — предположил он.

Тем временем Минобороны России отчиталось о нанесенных по Украине ударах. В военном ведомстве указали, что за неделю Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также склады с боеприпасами.