Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 26 сентября 2025Бывший СССР

ВС России начали бои на новом участке Харьковской области

Марочко: ВС России начали бои за населенный пункт Отрадное в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали бои за населенный пункт Отрадное в Харьковской области, открыв новый участок фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Следует отметить, что операция проходит в сложных условиях, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности», — заявил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России на три километра в рамках создания буферной зоны на границе с Белгородской областью. До этого российские военные не вели бои на этом участке границы. По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в настоящий момент ВС России закрепляются на северных окраинах населенного пункта.

Ранее ВС России установили огневой контроль над трассой Н-26 до Купянска и нарушили снабжение ВСУ в городе. Как сообщается, украинские военные пытаются проводить ротацию, доставлять провизию и боеприпасы пешком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    Передумавшему сбивать российские самолеты генсеку НАТО напомнили о банальной истине

    Голый турист прошелся по улицам тайского курорта и попытался угнать мотоцикл полицейского

    Названа веская причина отказаться от мочеиспускания в душе

    Российских водителей захотели наказывать арестом за нарушение с популярных в сети видео

    Холодная погода задержится в Подмосковье до конца недели

    В российском регионе поезд столкнулся с большегрузом

    Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами

    Политолог оценил ход расследования подрыва «Северного потока»

    16-летняя королева красоты выпила две бутылки водки с друзьями на стройке и упала замертво

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости