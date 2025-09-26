Марочко: ВС России начали бои за населенный пункт Отрадное в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России начали бои за населенный пункт Отрадное в Харьковской области, открыв новый участок фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Следует отметить, что операция проходит в сложных условиях, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности», — заявил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России на три километра в рамках создания буферной зоны на границе с Белгородской областью. До этого российские военные не вели бои на этом участке границы. По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в настоящий момент ВС России закрепляются на северных окраинах населенного пункта.

Ранее ВС России установили огневой контроль над трассой Н-26 до Купянска и нарушили снабжение ВСУ в городе. Как сообщается, украинские военные пытаются проводить ротацию, доставлять провизию и боеприпасы пешком.