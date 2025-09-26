Задержание готовившего теракт против офицера Росгвардии диверсанта попало на видео

ФСБ показала кадры с готовящим подрыв офицера Росгвардии в Луганске диверсантом

Задержание готовившего теракт против офицера Росгвардии в Луганске диверсанта попало на видео. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На видео показано, как сотрудники ФСБ забегают в дом, кладут мужчину на пол и надевают на него наручники. Затем они сажают его в служебный автомобиль.

Ранее сообщалось, что задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Он планировал совершить подрыв высокопоставленного офицера Росгвардии при помощи заложенного под служебный автомобиль взрывного устройства.