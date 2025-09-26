Бывший СССР
Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

Зеленский обсудил с премьером Дании залетевшие в страну беспилотники
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Поделился деталями от нашей разведки», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, которое пройдет в Дании на следующей неделе.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании. Как отмечает издание Bloomberg, датские власти до сих пор не могут определить, кто стоит за несколькими инцидентами с беспилотниками, произошедшими в последние дни.

