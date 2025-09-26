Бывший СССР
17:38, 26 сентября 2025

Зеленский переложил умную часть разговора с себя на журналиста

Зеленский в интервью предложил журналисту провести умную часть беседы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью предложил журналисту Axios Бараку Равиду провести умную часть беседы. Фрагмент доступен на сайте издания.

Зеленский и Равид вели беседу на английском языке. Журналист предложил провести интервью «умно, быстро и по делу».

«Вы сказали, умно и?.. О'кей, умно это будет с вашей стороны, с моей [будет] быстро, я попробую», — ответил Зеленский.

23 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с Владимиром Зеленским специальную военную операцию и решения украинского кризиса. «Лента.ру» обратила внимание на то, что политики вели переговоры на английском языке.

