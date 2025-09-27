День воспитателя в 2025 году: дата, история, традиции праздника, что подарить воспитателю

В России отмечают День воспитателя

День воспитателя — профессиональный праздник работников дошкольных учреждений, которые занимаются воспитанием, развитием и присмотром за детьми. Дата праздника остается неизменной из года в год — 27 сентября. Как появился День воспитателя в России, почему он так важен и как можно поздравить работников детских садов — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечается День воспитателя

День воспитателя и всех дошкольных работников в России отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана неслучайно — именно 27 сентября в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад.

День воспитателя в России в 2025 году отмечается в субботу, 27 сентября

Фото: Nigmatulina Aleksandra / Shutterstock / Fotodom

История праздника

Хотя День воспитателя в России получил официальный статус сравнительно недавно, его история началась еще в начале 2000-х годов по инициативе самих работников дошкольного образования.

Педагогические издания «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и «Обруч» выступили с предложением учредить специальный профессиональный праздник для сотрудников детских садов, подчеркнув важность их работы. В 2003 году, когда исполнилось 140 лет со дня открытия первого детского сада, в Санкт-Петербурге впервые широко отметили День воспитателя. Эта инициатива быстро нашла отклик в регионах, и уже с 2004 года праздник стали отмечать по всей стране.

День воспитателя празднуют в России с 2003 года

Незадолго до этого журнал «Дошкольное образование» и Московский колледж социологии провели масштабный опрос о том, нужен ли в России отдельный праздник в честь дошкольных работников. В исследовании участвовали около 2,5 тысячи человек. Из них 65 процентов респондентов отметили, что считают профессии школьного учителя и воспитателя детского сада разными специальностями. Подавляющее большинство опрошенных (66,7 процента) поддержало идею учредить праздник для воспитателей. Эти данные были направлены в министерство образования и профсоюзы.

Официальный статус профессионального праздника День воспитателя получил 18 апреля 2016 года, когда правительство России подписало соответствующее постановление. Хотя этот день не является выходным, его широко отмечают во всех дошкольных учреждениях страны, чествуя тех, кто ежедневно заботится о дошкольниках.

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

История детских садов в России

История дошкольного образования в России началась 27 сентября 1863 года, когда в Санкт-Петербурге на Васильевском острове супруги Карл и Софья Люгебиль открыли первый детский сад. Карл Люгебиль, профессор Императорского Санкт-Петербургского университета, и его супруга были последователями немецкого педагога Фридриха Фребеля — создателя концепции детского сада. Фребель рассматривал детей как «божьи растения», а воспитателей — как «садовников», что и легло в основу термина.

Первый российский детский сад принял 30 мальчиков в возрасте от трех до шести лет. Программа воспитания включала в себя чтение, пение, танцы и гимнастику. Хотя учреждение было платным, несколько мест выделялось для детей из малоимущих семей. Почти одновременно с ним начал работу еще один детский сад, организованный редактором журнала «Детский сад» Аделаидой Семеновной Симонович.

Фото: Retro / Фотобанк Лори

В последующие годы дошкольные учреждения стали появляться по всей стране.

В Москве первый детский сад открылся в 1866 году при пансионе девиц Герке.

при пансионе девиц Герке. В период с 1866 по 1870 год платные детские сады появились в Иркутске, Воронеже, Смоленске, Тбилиси.

платные детские сады появились в Иркутске, Воронеже, Смоленске, Тбилиси. В 1868-1869 годах в Москве заработали четыре новых платных учреждения.

Особое значение имело открытие в 1866 году первого бесплатного детского сада при Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга. В это учреждение входили швейная мастерская, кухня, прачечная и школа. Дети изучали Священное Писание, занимались рукоделием, но из-за финансовых трудностей сад вскоре закрылся.

К концу XIX века в России работали уже десятки детских садов разных типов. Однако в целом система развивалась медленно — дворянство предпочитало домашнее воспитание, а бедные слои населения не могли позволить себе платные учреждения.

Серьезные изменения в дошкольном воспитании произошли после 1917 года.

20 ноября 1917 года принята Декларация по дошкольному воспитанию. Документ впервые в России провозгласил бесплатность и общедоступность дошкольного образования, также подчеркнул роль воспитания в развитии детей и важность защиты их прав.

принята Декларация по дошкольному воспитанию. Документ впервые в России провозгласил бесплатность и общедоступность дошкольного образования, также подчеркнул роль воспитания в развитии детей и важность защиты их прав. В 1921 году в 2-м МГУ открыт первый педагогический факультет с дошкольным отделением.

в 2-м МГУ открыт первый педагогический факультет с дошкольным отделением. В 1934 году издана первая «Программа работы детского сада». Она ввела режим дня, единые стандарты воспитания, включала занятия по развитию речи, счету, творчеству и труду.

издана первая «Программа работы детского сада». Она ввела режим дня, единые стандарты воспитания, включала занятия по развитию речи, счету, творчеству и труду. В 1938 году утверждены «Устав детского сада» и «Руководство для воспитателей».

В послевоенные годы появились первые ясли для детей с двух месяцев. К 1970 году в СССР работало 83,1 тысячи дошкольных учреждений, которые посещали более 8 миллионов детей.

Сегодня российская система дошкольного образования включает:

более 45 тысяч учреждений;

ясли, детские сады, центры развития;

группы кратковременного пребывания.

Фото: SviatlanaLaza / Shutterstock / Fotodom

Традиции Дня воспитателя

День воспитателя в России — это профессиональный праздник всего коллектива дошкольных учреждений. 27 сентября поздравления принимают не только воспитатели, но и их помощники, методисты, преподаватели музыки, логопеды, психологи, нянечки, повара, медицинские работники и другие сотрудники детских садов — все, кто вносит вклад в развитие и воспитание дошкольников.

650 тысяч специалистов трудятся в системе дошкольного образования России

У праздника сложилось немало традиций. Работников детских садов поздравляют дети и их родители. Отмечают заслуги воспитателей и на государственном уровне. В День воспитателя в детских садах проводят праздничные утренники, чаепития с родителями детей и коллективом.

Поздравления от детей

Главными участниками Дня воспитателя становятся дети. К празднику они готовят:

тематические концерты с песнями и танцами;

театрализованные представления и сценки;

выставки поделок и рисунков;

чтение стихотворений, посвященных воспитателям.

Часто к подготовке праздника подключаются и сами педагоги, демонстрируя свои таланты.

Фото: Dasha Trofimova / Shutterstock / Fotodom

Профессиональные конкурсы и форумы

По случаю Дня воспитателя у педагогов есть возможность поучаствовать в профессиональных конкурсах. Так, в праздничный день нередко проводят:

заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»;

региональные и городские конкурсы педагогического мастерства;

творческие конкурсы среди дошкольных учреждений.

Также проходят образовательные и научные события в День воспитателя: всероссийские и региональные форумы педагогов дошкольного образования, научно-практические конференции, мастер-классы и семинары по обмену опытом.

Награды

Воспитателей в профессиональный праздник отмечают наградами и званиями. Среди них: ведомственные награды «Отличник просвещения» и «Почетный работник сферы воспитания», почетные грамоты Министерства просвещения России.

Что подарить воспитателю

При выборе подарка важно помнить, что по закону стоимость презента воспитателю не должна превышать трех тысяч рублей, даже если он коллективный.

Ориентироваться в выборе подарка стоит на интересы воспитателя. К обсуждению или созданию презента можно подключить и детей, которые подскажут, чем порадовать своего педагога. Даже скромный, но продуманный подарок будет приятен воспитателю и останется в памяти как знак благодарности за его важный труд.

Фото: LucieFi_foto / Shutterstock / Fotodom

Идеи подарка на День воспитателя