Двух жителей Ленобласти обвинили по делу о смертельном отравлении алкоголем

Двум жителям Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом в Telegram-канале сообщает Следственное управление Следственного Комитета по российскому региону.
Отмечается, что следователями совместно с сотрудниками полиции проведены обыски, при которых были обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью.
Помимо этого, следователями установлена причастность к совершению преступления иных лиц, которые были задержаны, с ними проводятся следственные действия.
Как уточнили в СК, в настоящее время несколько граждан находятся в медучреждении, где им оказывается необходимая помощь. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.
Ранее стало известно, что в Ленобласти 19 человек отравились самогоном. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы