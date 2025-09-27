Силовые структуры
08:03, 27 сентября 2025

Двух жителей Ленобласти обвинили по делу о смертельном отравлении алкоголем

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Двум жителям Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом в Telegram-канале сообщает Следственное управление Следственного Комитета по российскому региону.

Отмечается, что следователями совместно с сотрудниками полиции проведены обыски, при которых были обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью.

Помимо этого, следователями установлена причастность к совершению преступления иных лиц, которые были задержаны, с ними проводятся следственные действия.

Как уточнили в СК, в настоящее время несколько граждан находятся в медучреждении, где им оказывается необходимая помощь. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 19 человек отравились самогоном. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы

