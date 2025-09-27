Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 27 сентября 2025Мир

Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

Эрдоган и Трамп в Белом доме обсудили совместные шаги по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, его выступление транслировала пресс-служба министерства.

«В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта», — подчеркнул Фидан.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт. «Он может оказать большое влияние на войну на Украине, если захочет, но предпочитает оставаться нейтральным», — отметил президент США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о переговорах с Украиной

    Американский рэпер залпом осушил бутылку водки на концерте в Москве

    Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

    Лавров раскритиковал политический курс Мерца

    Зеленский сообщил о договоренности об экспорте оружия в Африку

    Британского политика задержали по возвращении из Москвы

    В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России

    Лавров высказался о подготовке Украиной провокаций в Европе

    Лавров отказал журналисту в ответ на просьбу перейти на английский

    Лавров указал на помощь Киеву во всех «пакостях» от Лондона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости