Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

Эрдоган и Трамп в Белом доме обсудили совместные шаги по Украине

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, его выступление транслировала пресс-служба министерства.

«В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта», — подчеркнул Фидан.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт. «Он может оказать большое влияние на войну на Украине, если захочет, но предпочитает оставаться нейтральным», — отметил президент США.