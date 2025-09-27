Глава МИД Индии прокомментировал встречу с Лавровым

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о полезной встрече с Лавровым на полях ГА ООН

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Он раскрыл подробности разговора на своей странице в соцсети Х.

«Хорошая беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — написал глава индийского МИД.

Как указал министр, состоялась «полезная дискуссия о двусторонних связях, конфликте на Украине и событиях на Ближнем Востоке».

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провел встречу с Субраманьямом Джайшанкаром. Переговоры министров состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, они проходили в закрытом для прессы формате. Перед началом встречи Лавров и Джайшанкар обменялись теплыми приветствиями.