Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 27 сентября 2025Мир

Глава МИД Индии прокомментировал встречу с Лавровым

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о полезной встрече с Лавровым на полях ГА ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Он раскрыл подробности разговора на своей странице в соцсети Х.

«Хорошая беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — написал глава индийского МИД.

Как указал министр, состоялась «полезная дискуссия о двусторонних связях, конфликте на Украине и событиях на Ближнем Востоке».

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провел встречу с Субраманьямом Джайшанкаром. Переговоры министров состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, они проходили в закрытом для прессы формате. Перед началом встречи Лавров и Джайшанкар обменялись теплыми приветствиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Коммунальщики обвинили в сходе селя хозяина заваленного им дома

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Лидер Ирана заявил о невозможности переговоров с США

    Инстасамка обвинила известного стилиста в мошенничестве

    Иран ускорил строительство на тайном военном объекте

    Детали плана Трампа по сектору Газа раскрыли

    Захарова напомнила президенту Финляндии о позоре

    Иран обвинил США в предательстве дипломатии

    Тарасова одной фразой ответила критикам сменивших гражданство спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости