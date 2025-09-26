Лавров встретился с главой МИД Индии

Лавров провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры министров состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, они проходили в закрытом для прессы формате. Перед началом встречи Лавров и Джайшанкар обменялись теплыми приветствиями.

24 сентября глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра с трибуны Генассамблеи ожидается 27 сентября.

Он провел встречу с американским госсекретарем Марко Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы, длившейся более 50 минут, они обсудили позицию Москвы по Украине.