22:52, 26 сентября 2025Мир

Лавров встретился с главой МИД Индии

Лавров провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях Генассамблеи ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры министров состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, они проходили в закрытом для прессы формате. Перед началом встречи Лавров и Джайшанкар обменялись теплыми приветствиями.

24 сентября глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра с трибуны Генассамблеи ожидается 27 сентября.

Он провел встречу с американским госсекретарем Марко Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы, длившейся более 50 минут, они обсудили позицию Москвы по Украине.

