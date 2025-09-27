Иран передал России десятки километров земли под строительство

Иран передал России 34 километра земли для строительства железной дороги

Иран передал России около 34 километров земли для строительства железной дороги Решт — Астара для международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, его слова приводит РИА Новости.

Земля передана российской компании, чтобы та могла начать работу.

Садек отметила, что под строительство 162-километрового участка уже выкуплено около половины земель, иранская сторона планирует завершить этот процесс до конца иранского календарного года — до третьей декады марта 2026 года.

О совместном создании железнодорожного участка Решт — Астара Россия и Иран договорились в мае 2023 года. Его общую стоимость оценивали в 1,6 миллиарда евро. Изыскательные работы по строительству запустили в мае текущего года. В начале же сентября сообщалось, что начало активной фазы строительства участка можно ожидать до конца 2025 года.