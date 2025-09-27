Мир
21:32, 27 сентября 2025

Лавров вспомнил легенду о Сталине и перемещении штаб-квартиры ООН

Лавров: Сочи не против переноса к себе штаб-квартиры ООН согласно идее Сталина
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Существует легенда, что в ходе переговоров глав СССР, США и Великобритании о создании Организации Объединенных Наций (ООН), Иосиф Сталин предложил сделать ее штаб-квартиру в городе Сочи. Об этой идее советского лидера вспомнил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о возможности перенести штаб-квартиру всемирной организации в другую страну, подчеркнув, что российский курортный город готов к этому.

«Когда были переговоры между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН. И Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия, и олимпийская инфраструктура там готова, поэтому заниматься спортом всем сотрудникам секретариата будет комфортно», — отметил глава МИД РФ.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Он пояснил, что аннулирование его визы и запрет на въезд палестинским властям говорят о том, что США нарушает нормы международного права.

