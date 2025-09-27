Лукашенко устроил разнос вице-премьеру и другим чиновникам из-за полей

Лукашенко отчитал вице-премьера Назарова из-за состояния полей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на одну из ферм устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам из-за состояния кукурузных полей. Видео с поездки главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как Лукашенко отчитывает присутствующих, сравнивая ситуацию с хозяйством, полученным им 40 лет назад. По его словам, возле дороги растет хорошая кукуруза, однако в стороне ситуация иная.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, — возмутился президент. — Я даже вижу, что это не ваша техника [работает на полях]. Ну я с вами разберусь».

Ранее Лукашенко представил премьер-министру республики Александру Турчину «косяки правительства». Он обратил внимание, что в стране «проседают главные отрасли», приведя в пример отставание по сельскому хозяйству и промышленности.