Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:01, 27 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко устроил разнос вице-премьеру и другим чиновникам из-за полей

Лукашенко отчитал вице-премьера Назарова из-за состояния полей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на одну из ферм устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам из-за состояния кукурузных полей. Видео с поездки главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как Лукашенко отчитывает присутствующих, сравнивая ситуацию с хозяйством, полученным им 40 лет назад. По его словам, возле дороги растет хорошая кукуруза, однако в стороне ситуация иная.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, — возмутился президент. — Я даже вижу, что это не ваша техника [работает на полях]. Ну я с вами разберусь».

Ранее Лукашенко представил премьер-министру республики Александру Турчину «косяки правительства». Он обратил внимание, что в стране «проседают главные отрасли», приведя в пример отставание по сельскому хозяйству и промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о переговорах с Украиной

    По лагерю британского спецназа на Украине нанесли удар

    Лавров ответил на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года

    Xzibit рассказал о желании открыть автобизнес в России

    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше беспилотников

    Лавров пообещал НАТО и ЕС отпор в случае агрессии против России

    Лукашенко устроил разнос вице-премьеру и другим чиновникам из-за полей

    Лавров заявил о попытках НАТО взять в военное кольцо всю Евразию

    В России предрекли появление опасного для молодежи тренда после поступка школьника

    В России напомнили о необходимости демилитаризации Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости