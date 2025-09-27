Ценности
09:35, 28 сентября 2025

Мерзкое действие женщин с бюстгальтером смутило экипаж круизного лайнера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: katalinks / Shutterstock / Fotodom

Мерзкое действие, которое часто выполняют пассажирки круизного лайнера, смутило экипаж судна. Подробности публикует New York Post (NYP).

На платформе Reddit завирусился пост, в котором отдыхающая на круизе Independence of the Seas рассказала об одной отвратительной привычке женщин. По словам пользовательницы, многие путешественницы кладут карточки от номеров в бюстгальтеры за неимением сумки или карманов.

«Пожалуйста, купите специальный шнурок. Это отвратительно не только для других окружающих, но и для работников, которые трогают карточки после того, как они побывали в нижнем белье», — смутилась поведением туристок автор публикации. С ее мнением согласились и другие юзеры: «Это ужасный и потный способ», «Люди меня удивляют», — писали они.

В июне сотрудница отеля раскрыла мерзкую правду об уборке в номерах.

    Все новости