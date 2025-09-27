Мир
12:24, 27 сентября 2025Мир

МИД России отреагировал на планы Европы создать «стену дронов»

Дипломат Масленников назвал истерикой планы Европы по созданию стены дронов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reuters

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отреагировал на планы западных государств создать «стену дронов». Его слова приводит РИА Новости.

Масленников назвал этот проект истерикой, которая возникла в Европе после залета на территорию ее государств неких беспилотников. По его словам, западные страны анонсировали «стену дронов» исключительно для оправдания перед населением расходов на свою милитаризацию.

При этом, продолжил дипломат, данный проект идет в ущерб социально-экономическим инициативам. Именно поэтому в Европе происходит падение уровня жизни населения. В заключение он подчеркнул, что в случае создания «стены дронов» военно-политическая напряженность на континенте только увеличится.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс раскрыл сроки реализации проекта. По его мнению, все работы в этом направлении завершатся примерно через один год.

