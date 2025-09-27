МИД Венгрии ответил на хамские провокации Украины

Дипломат Сийярто: Украине не удастся втянуть Венгрию в конфликт с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине своими хамскими провокациями не удастся втянуть страну в конфликт с Россией. Его ответ Киеву передает РИА Новости.

Сийярто назвал Венгрию суверенным государством. Страна придерживается того внешнеполитического курса, который отвечает ее национальным интересам, подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам дипломата, Венгрия не вмешивается в конфликт между соседними государствами. При этом Киев хамскими провокациями пытался втянуть Будапешт в боевые действия, но сделать это ему не удалось. В будущем, уверен Сийярто, этого тоже не произойдет.

Ранее в Минобороны Венгрии опровергли обвинение украинского лидера Владимира Зеленского о пересечении границы беспилотниками. В ведомстве заверили, что по всем вопросам находятся в тесном контакте с коллегами из соседней страны.